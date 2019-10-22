Ярославль, 22 октября, 2019, 08:57 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославля вынесла предостережение директору муниципального казенного учреждения «Служба городских кладбищ» в связи с состоянием нового кладбища около деревни Селифонтово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Yarnews.net Кладбище в Селифонтово

Проверка была проведена после многочисленных публикаций о том, что новое кладбище частично затоплено водой. Впрочем, как следует из сообщения прокуратуры, нарушений закона не обнаружено. Речь идет только о возможных нарушениях санитарных норм.

«В соответствии с законодательством, в целях обеспечения безопасности и прав граждан уровень воды на таких участках должен находиться в границах, обеспечивающих нормальные условия для захоронения, для чего в СанПин предусмотрены соответствующие требования к таким участкам. В результате меняющихся погодных условий, большого количества осадков возможно нарушение указанных санитарных норм на территории мест захоронений рядом с деревней Селифонтово, что может повлечь застой воды на территории кладбища, частичное разрушение мест захоронений, невозможность подхода к местам захоронения», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новое кладбище расположено вдали от города и является временным. На существующих места закончились. Сейчас ведется проектирование нового участка Осташинского кладбища, но и его хватит ненадолго. Решить проблему власти не могут уже несколько лет.