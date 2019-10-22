Пхеньян, 22 октября, 2019, 09:01 — ИА Регнум. В КНДР подвергли критике политику западных стран за введение санкций против государства, сообщает северокорейская газета Rodong Sinmun.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

«Западные страны, включая США, настаивают на санкциях, однако если мы примем их, то сделаем сначала один шаг назад, потом десять, сто, что в конечном итоге приведет к краху», — говорится в сообщении.

Известно, что в статье северокорейской газеты также приводится в пример опыт Ливии и Ирака, которые допустили вмешательство западных стран в дела страны.

Журналисты Северной Кореи акцентируют внимание на том, что целью санкций является смена власти в стране и «порабощение» ее народа, а для сохранения суверенитета необходимо бороться.