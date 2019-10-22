Москва, 22 октября, 2019, 08:47 — ИА Регнум. Мультиварка является самой бесполезной покупкой из бытовой техники, считают 18% жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом Hi-Tech Mail.ru.

Мультиварка

Также жители считают бесполезными робот-пылесос, хлебопечку, парогенератор и электрический обогреватель.

При этом самыми желанным покупками для респондентов стали робот-пылесос (43%), посудомоечная машина (28%), кофеварка (23%), увлажнитель воздуха (20%) и машина для сушки одежды (14%).

Опрос был проведен с 10 по 20 октября среди более чем 5 тыс. российских пользователей Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики компаний Google, Ipsos и Kantar TNS провели исследование, в рамках которого они выяснили, что жители России чаще всего покупают в интернет-магазинах.

Так, через интернет жители России чаще всего покупают одежду и обувь (65%) и продукты питания (63%). Другие популярные товары — косметика (56%), товары для дома (53%) и бытовая техника (51%). Что касается покупки ювелирных изделий и игрушек, то в их случае показатели равны 33% и 29%.

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