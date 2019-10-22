Улан-Удэ, 22 октября, 2019, 08:46 — ИА Регнум. На водоёмах Бурятии, кроме озера Байкал, официально завершена навигация. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по республике, судоходство на Байкале продлится до 10 ноября.

Аркадий Зарубин Бухта Змеиная в Чивыркуйском заливе. Байкал. Бурятия

По данным синоптиков, на отдельных участках рек наблюдаются ледовые явления в виде заберегов и шуги. Однако специалисты предупреждают местных жителей об опасности выхода на неокрепший лёд.

«С начала года в Бурятии произошло 52 происшествия на воде, на которых погибло 45 человек, в том числе 8 детей, спасено 14 человек… Из числа погибших в 2019 году двое провалились под лёд», — отметили в ведомстве.

Напомним, прошедшие выходные в Бурятии выдались крайне морозными. Как сообщало ИА REGNUM, столбик термометра в отдельных районах опустился до 18 градусов мороза.

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