Москва, 22 октября, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Компания «Ларос» планирует разработать к 2020 году первую в России возвращаемую ракету-носитель, заявил глава компании Олег Ларионов 22 октября в интервью ТАСС.

Official SpaceX Photos — Arabsat-6A Mission Старт ракеты

Ларионов отметил, что его компания создаст несколько многоразовых ракет-носителей легкого класса. Все они будут работать на смеси перекиси водорода и авиационного керосина. Запуск первой ракеты планируется на 2020 год.

«Эта ракета будет выводиться на высоту 120−130 км и нужна для отработки так называемой динамической посадки (ракета-носитель садится на хвост при нулевой скорости за счет работы двигателя — ред). То есть мы выводим ракету, разворачиваем и дальше сажаем ее, как это делает Маск (владелец американской компании Tesla)», — сообщил Ларионов.

По информации главы «Ларос», ракета-носитель будет стартовать с прицепа автомобиля большой грузоподъемности, а длина ракеты составит 17 м. Частная компания создаст многоразовый суборбитальный носитель на свои средства.

Напомним, 16 октября 2019 года на сайте государственных закупок корпорация «Роскосмос» объявила конкурс на создание двух спутников «Аист». Они будут использоваться для стереоскопической съемки Земли. На создание аппаратов планируется потратить около 2,179 млрд рублей.

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