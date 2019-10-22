Тяньцзинь, Китай, 22 октября, 2019, 08:38 — ИА Регнум. В общей сложности 33 человека были приговорены к тюремным срокам до 14 лет за то, что они, притворяясь врачами, продавали гражданам Китая по телефону или через интернет продукты для здоровья, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным суда города центрального подчинения Чунцина, обвиняемые основали целый ряд компаний в области здравоохранения в городах Поднебесной и нанимали на работу продавцов, которые, притворяясь экспертами в области медицины, по высоким ценам продавали людям среднего возраста и пожилым людям продукты здравоохранения.

В общей сложности с 2014 по 2017 годы мошенники выписали счетов на 56,15 млн юаней (около $7,9 млн). Обвиняемые были приговорены к тюремным срокам от 3 до 14 лет и штрафам в размере от 10 до 500 тыс. юаней.