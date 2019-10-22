Улан-Удэ, 22 октября, 2019, 08:32 — ИА Регнум. В Бурятии задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении о бомбе в самолете авиарейса Улан-Удэ — Москва. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте.

Задержание

Ранее на номер 112 поступил анонимный звонок, в котором неизвестный сообщил, что в самолёте находится опасный предмет. В этот момент лайнер уже вылетел из аэропорта Улан-Удэ и находился в воздухе.

«Командиром судна было принято решение совершить вынужденную посадку в аэропорту города Красноярск. В результате осмотра самолёта установлено, что угрозы жизни и здоровью граждан нет, опасных предметов не обнаружено», — сообщили в МВД.

Транспортные полицейские в столице Бурятии установили личность звонившего мужчины, после чего он был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «за заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 19 октября. В авиакомпании сообщили, что о взрывном устройстве на борту воздушного судна сообщил опоздавший на рейс пассажир.

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