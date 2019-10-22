Москва, 22 октября, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Вертолеты Военно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка в сирийской провинции Ракка, сообщают РИА Новости.

Mil.ru Вертолет Ми-8

Читайте также:«F… USA!» Курды «провожают» военных США камнями и помидорами. Видео

Ранее аэродром использовался американскими войсками после освобождения Ракки от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отмечается, что войска США использовали аэродром Табка на протяжении двух лет и даже разместили там свою военную базу.

Читайте также: Группу военнослужащих США перебросили из Сирии в Ирак — СМИ

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты начали эвакуацию своих военнослужащих с северо-востока Сирии еще до начала турецкой военной операции «Источник мира». 21 октября группу американских военнослужащих заметили при пересечении сирийско-иракской границы. Это соответствует высказываниям главы Пентогна Марка Эспера о переброске тысячи военнослужащих армии США из Сирии в Ирак.