Александровск, Пермский край, 22 октября, 2019, 07:35 — ИА Регнум. В Александровском районе Пермского края бывший директор поселкового Дома культуры предстанет перед судом. Ему инкриминируют преступление по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

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По данным следствия, бывший руководитель Дома культуры незаконно организовал себе выплату стимулирующих надбавок. В общей сложности присвоено около 100 тыс. рублей.

Из-за особого правового статуса экс-директора бюджетного учреждения (он являлся членом территориальной избирательной комиссии Александровского района) обвинение ему предъявили от имени руководителя следственного управления СКР. После выявленных фактов самопоощрения с поста директора фигурант уголовного дела был уволен.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.