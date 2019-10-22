Челябинск, 22 октября, 2019, 07:32 — ИА Регнум. В Челябинске работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны быть закончены до 25 октября. Это предельный срок, заявила на совещании в мэрии врип главы города Наталья Котова.

Sakhalin.gov.ru Ремонт дороги

Работы на 18 участках ведёт компания «Нижавтодорстрой». Как отметил вице-мэр по дорожному хозяйству Владимир Алейников, довести до ума осталось лишь одну улицу — Сони Кривой. Здесь нужно уложить асфальт.

Врип мэра добавила, что к подрядчику нет претензий по поводу исполнения контракта. Но нужно успеть сделать работу вовремя и максимально качественно:

Как сообщало ИА REGNUM, работы по нацпроекту начались 12 июня. Столь поздний старт был вызван задержкой при определении победителя торгов на выполнение работ по контракту. Весной областное управление ФАС несколько раз отменяло результаты аукциона из-за различных нарушений.