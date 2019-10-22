Иркутск, 22 октября, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Законодатели Иркутской области, где летом 2019 года горело более одного миллиона гектаров леса, провели круглый стол и пришли к выводу, что единственным хозяином в лесу должен быть федеральный центр. И что регионам не хватает сил и средств для осуществления должного лесного контроля. Об этом сказано в официальном сообщении, опубликованном на сайте регионального парламента.

Лес

Излагая проблему, депутат Законодательного собрания Иркутской области Виталий Перетолчин отметил, что в Приангарье существует огромная нехватка лесных инспекторов.

«Их зарплата — это МРОТ, она гораздо ниже, чем заработок так называемых черных лесорубов, с которыми лесничие обязаны бороться. Ездить инспекторам приходится на старых, изношенных уазиках», — подчеркнул народный избранник. По его мнению, только государство со своим бюджетом может планировать расходы на содержание лесной отрасли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Сибири начались ещё весной. Непотушенные палы и сильный ветер раздули огонь на многие километры. К концу июля 2019 года в Сибири и на Дальнем Востоке полыхало уже более пяти миллионов гектаров лесных площадей, а дымовой шлейф от них ощутили жители Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. Но, несмотря петицию с десятками тысяч подписей, власти не стали вводить режим ЧС.