Пермь, 22 октября, 2019, 07:15 — ИА Регнум. В Перми Контрольно-счетная палата Перми (КСП) в своем заключении на проект об утверждении нового тарифа на пассажирские перевозки в общественном транспорте заявила, что не может подтвердить обоснованность повышения тарифа. Документ опубликован на сайте КСП.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автобусный билет

Ревизоры обратили внимание на разную статистику. Фактический пассажиропоток в 2018 году составил 242,1 млн человек, а при расчете использовался иной показатель — 231 млн человек. КСП считает, что отсутствовала методика проведения расчета показателя пассажиропотока.

Подтвердить обоснованность расчета годового пассажиропотока и, как следствие, размера тарифа не предоставляется возможным, сделала вывод Контрольно-счетная палата.

В заключении также указано, что объем планируемых доходов от платы за проезд не покрывает расходы. Дефицит в 2020—2022 годах составит 3,1 млрд рублей, при этом источники покрытия разрыва между доходами и расходами не указаны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми планируют с нового года повысить тариф на проезд в общественном транспорте до 24 рублей по безналичному расчету, а за наличный расчет — до 26 рублей. Сейчас стоимость одной поездки — 20 рублей.