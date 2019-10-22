Оттава, 22 октября, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Либеральная партия Канады, которую возглавляет действующий премьер-министр страны Джастин Трюдо, не сможет сформировать правительство самостоятельно, так как не смогла набрать абсолютное большинство мандатов на выборах. Об этом свидетельствуют результаты выборов, опубликованные канадским избиркомом.

Tony Webster Канадский флаг

Согласно результатам, либералы по итогам выборов получили 156 мандатов, в то время как их ближайшие соперники — Консервативная партия — получили 121. Партии Трюдо не удалось набрать необходимых 170 мандатов для формирования своего правительства, поэтому либералы смогут сформировать лишь правительство меньшинства. Таким образом, канадскому премьер-министру придется договариваться с другими партиями, чтобы осуществлять управление страной.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября в Канаде прошли парламентские выборы. По итогам голосования канадцы выберут партию, которая будет представлять их в палате общин. Лидер партии-победителя должен занять должность премьер-министра Канады.