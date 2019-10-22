Новосибирск, 22 октября, 2019, 07:11 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня утром, 22 октября, эвакуировали сотрудников и посетителей ТРЦ «Континент» в Ленинском районе Новосибирска. Об эвакуации сообщили пользователи социальных сетей. Как пишут «Вести Новосибирск» со ссылкой на администрацию ТЦ, из-за сбоя сработала противопожарная система оповещения. Никаких ЧП не происходило.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Пожарные

В новосибирском управлении МЧС РФ информации из «Континента» не поступало.