Барнаул, 22 октября, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Как и предупреждали синоптики, в Алтайском крае с сегодняшнего дня, 22 октября, произошло резкое похолодание. Ночная температура воздуха в отдельных районах региона опускалась до —17 °С. Осадков нет, но на дорогах наблюдается сильная гололедица. Завтра,23 октября, на Алтае немного потеплеет (до +7 °С), но ночью воздух остынет до — 8 °С, а в предгорных районах — до — 14 °C, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зимний Алтай

Аналогичная температура воздуха сохранится на Алтае и 24 октября. К тому же в отдельных районах возможны дождь и мокрый снег с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, зима в Алтайский край пришла вместе с первым выпавшим снегом. 18 октября небо в Барнауле заволокло «свинцом» и посыпались редкие пушистые снежинки, которые, впрочем, тут же таяли, поскольку температура воздуха в столице Алтайского края была выше нуля. Но уже во второй половине дня столицу региона накрыло настоящей метелью. Она весьма сильно затруднила движение на дорогах, в центре образовались огромные автомобильные пробки.

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