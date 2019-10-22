Вашингтон, 22 октября, 2019, 06:58 — ИА Регнум. Решение экс-президента США Барака Обамы не наносить удар по Сирии привело к началу операции Военно-космических сил России в 2015 году, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Kremlin.ru Российские военные в Сирии

«Я ударил 58 ракетами «Томагавк» по центру Сирии и вывел из строя целую базу. Президент Обама начертил красную линию на песке и не пересек ее. Позвольте сказать мне: из-за того, что он этого не сделал, все остальные, включая Россию, вошли в Сирию», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября стало известно о разработке Пентагоном плана полного вывода американских войск из Афганистана. Предполагается, что президент США Дональд Трамп может отдать соответствующий приказ, как это было с приказом об эвакуации американских военнослужащих из Сирии перед началом военной операции Турции.