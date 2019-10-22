Окленд, Новая Зеландия, 22 октября, 2019, 06:50 — ИА Регнум. Пожарные Новой Зеландии тушат пожар, разгоревшийся на крыше конференц-центра в Окленде, сообщает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Сообщается, что пожар возник на крыше строящегося здания SkyCity Convention Centre, расположенного в центре Окленда. В тушении пожара принимают участие 23 единицы спецтехники. В настоящее время неизвестно, находятся ли в горящем здании люди и есть ли среди них пострадавшие. При этом отмечается, что сотни человек, включая строителей, эвакуировали из опасного места.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 21 октября в Южно-Сахалинске загорелась крыша террариуме в местном зоопарке. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание. Пострадавших в результате происшествия не было.