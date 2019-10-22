Новосибирск, 22 октября, 2019, 06:47 — ИА Регнум. Прокуратура Новосибирской области начала проверку после появления информации о том, что в Мошковском районе женщина умерла возле ТЦ, не дождавшись скорой помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Липецкаяобласть.рф Скорая помощь

«Прокуратура Мошковского района оценит законность и своевременность оказания скорой медицинской помощью в связи с публикациями СМИ о смерти женщины около магазина в поселке Октябрьский, — пояснили в ведомстве. — В ходе проверки будет проверено исполнение законодательства о здравоохранении, об оказании скорой медицинской помощи. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Как сообщало ИА REGNUM, жители новосибирского посёлка Октябрьский собирают подписи под заявлением на имя министра здравоохранения региона Константина Хальзова. Они требуют провести служебную проверку из-за медленного реагирования медиков скорой помощи на вызов к ТЦ, где женщина умерла, не дождавшись приезда врачей.