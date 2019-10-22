Мехико, 22 октября, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Катастрофа вертолета с губернатором мексиканского штата Пуэбла 24 декабря 2018 года не является следствием покушения. Об этом сообщает газета Milenio со ссылкой на министра связи и транспорта Мексики Хавьера Хименеса Эсприу.

Martha Erika Alonso de Moreno Valle Марта Эрика Алонсо

По его словам, после проведения всех лабораторных исследований нет никаких сомнений, что авиакатастрофа не является результатом нападения.

В расследовании авиакатастрофы принимали участие эксперты из США, Канады и ЕС. Окончательный отчет о результатах будет представлен в конце ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2018 года в мексиканском штате Пуэбла произошло крушение вертолета производства компании Augusta с губернатором штата Мартой Эрикой Алонсо и её мужем, экс-губернатором Рафаэлем Морено Валье на борту. Вместе с четой политиков погибли помощник Морено Валье и оба пилота.

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