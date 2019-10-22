Крушение вертолета с мексиканским губернатором не было покушением
Мехико, 22 октября, 2019, 07:05 — ИА Регнум. Катастрофа вертолета с губернатором мексиканского штата Пуэбла 24 декабря 2018 года не является следствием покушения. Об этом сообщает газета Milenio со ссылкой на министра связи и транспорта Мексики Хавьера Хименеса Эсприу.
По его словам, после проведения всех лабораторных исследований нет никаких сомнений, что авиакатастрофа не является результатом нападения.
В расследовании авиакатастрофы принимали участие эксперты из США, Канады и ЕС. Окончательный отчет о результатах будет представлен в конце ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2018 года в мексиканском штате Пуэбла произошло крушение вертолета производства компании Augusta с губернатором штата Мартой Эрикой Алонсо и её мужем, экс-губернатором Рафаэлем Морено Валье на борту. Вместе с четой политиков погибли помощник Морено Валье и оба пилота.
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