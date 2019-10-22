Барнаул, 22 октября, 2019, 06:46 — ИА Регнум. Сложную спасательную операцию пришлось накануне, 21 октября, проводить в алтайском городе-курорте Белокурихе, где заблокированными на канатно-кресельной дороге оказались семеро отдыхающих, в том числе — десятилетний ребёнок. Они провели на семиградусном морозе более 1,5 часов, сообщает МЧС РФ.

МЧС РФ ЧП на канатной дороге в Белокурихе

Как пояснили спасатели, ЧП произошло из-за падения ветхого дерева на несущий тяговый трос, но добраться до места, где люди попали в ловушку, оказалось непросто: дорога лежала через густой лес и была под глубоким снежным покровом. Тем не менее после эвакуации никто из спасённых с просьбами об оказании медицинской помощи не обращался.

Как уже сообщало ИА REGNUM, горнолыжный спорт в Алтайском крае уже давно завоевал заслуженную популярность, однако в регионе по-прежнему очень мало мест, где бы лыжники и сноубордисты смогли по-настоящему утолить свою страсть. Более-менее приличное комплексное обслуживание организовано в нескольких населённых пунктах: в Барнауле, на турзоне «Бирюзовая Катунь», городе-курорте Белокуриха и пригороде (Даниловка), а также селе Алтайское («ДавЕгор») и считанных других.

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