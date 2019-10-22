Новосибирск, 22 октября, 2019, 06:39 — ИА Регнум. Долгострой на улице Декабристов, 10 в Новосибирске будет введён в эксплуатацию в начале 2020 года, сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска.

AlexTref871 Логотип Новосибирского метрополитена

Строительство дома ведётся уже 12 лет. От действий застройщика пострадали 136 дольщиков. Для достройки потребовалось около 200 млн рублей.

Как заявил мэр города Анатолий Локоть, сейчас объект находится в высокой степени готовности.

«Подобные проблемные объекты мы достраиваем в сотрудничестве с правительством Новосибирской области. Именно областной закон позволяет нам привлекать подрядчиков, заключать масштабные инвестиционные проекты и компенсировать их затраты землей, — сказал Локоть. — Нет сомнений, что уже зимой дом будет сдан в эксплуатацию».

Строительство 136-квартирного дома на ул. Декабристов началось в 2007 году. Спустя три года, в 2010 году, оно было заморожено, а через девять лет — возобновилось. Застройщиком выступает ЖСК «Д-10», генподрядчиком — «СМУ-9».

Для завершения строительства собраны паевые взносы с дольщиков — по 7 тыс. рублей с каждого квадратного метра. Дефицит средств, необходимых для достройки, — 60 млн рублей.

По данным мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в городе насчитывается 56 проблемных объектов жилого строительства, девять из них признаны долгостроями в 2019 году — это дома, недостроенные компаниями «ПТК-30» и ООО «НСК-Девелопмент». В 2019 году власти планируют ввести в эксплуатацию шесть долгостроев.