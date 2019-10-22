Красноярск, 22 октября, 2019, 06:37 — ИА Регнум. В больницах в Красноярском крае находятся 17 пострадавших в результате прорыва дамбы в Курагинском районе. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

28.mchs.gov.ru На месте прорыва дамбы

По состоянию на 9:00 местного времени (5:00 мск) в Курагинской районной больнице в состоянии лёгкой и средней тяжести находились семь человек, в краевой клинической больнице Красноярска — восемь пациентов, доставленных бортом санитарной авиации в субботу и воскресенье.

Кроме этого, сегодня утром в Минусинскую межрайонную больницу из Курагино были госпитализированы ещё два пациента, уточнили в министерстве.

«Все госпитализированные получают специализированную медицинскую помощь в полном объёме, также им оказывается психологическая поддержка сотрудниками краевого Центра медицины катастроф», — отметили в пресс-службе, добавив, что угрозы жизни пациентов нет.

Как передавало ИА REGNUM, прорыв дамбы технологического водоёма на реке Сейба в Красноярском крае произошёл в ночь на 19 октября. Потоками глины, воды и камней оказались затоплены два временных общежития, в которых проживали рабочие, в результате чего погибли 15 человек, судьба ещё пятерых остаётся неизвестной.