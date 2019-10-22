Шэньчжэнь, Китай, 22 октября, 2019, 06:35 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Баоань» города Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая, являющийся самым загруженным в стране, зафиксировал устойчивый рост пассажирооборота за первые три квартала 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

Studio Fuksas Аэропорт. Шэньчжэнь

Пассажирооборот аэропорта за сентябрь достиг 4,34 млн человек, что на 13,4% больше в годовом исчислении. За первые девять месяцев этот показатель достиг 39,35 млн человек или на 7,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Объем перевезенного груза в сентябре достиг 119,6 тыс. тонн, что на 11,7% выше в годовом исчислении. За первые три квартала этот показатель достиг 924,7 тыс. тонн, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Общее количество взлетов и приземлений самолетов достигло 30 500 за прошедший сентябрь, что на 6,6% больше в годовом исчислении.