Владивосток, 22 октября, 2019, 06:27 — ИА Регнум. По данным синоптиков, холодный фронт может прийти в Приморье к концу текущей недели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Макс13 Похолодание

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Более точную информацию сформулировал портал «Маглипогода», который утверждает, что в пятницу, 25 октября, к границам края подойдёт холодный фронт, который вызовет осадки различной интенсивности. Местами пройдут небольшие и даже возможны умеренные осадки.

«Также существует вероятность образования волнового циклона. В этом случае на юге и на востоке края пройдут сильные осадки», — отметил автор портала Руслан Юрковский.

Также портал отмечает, что серьёзное похолодание в Приморье можно ждать не раньше наступления ноября, и к этому времени обязательно нужно успеть поменять летнюю резину на зимнюю.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в октябре наблюдается аномально тёплая для этого времени года погода.