Красноярск, 22 октября, 2019, 06:11 — ИА Регнум. Минздрав Красноярского края предоставил оперативные данные по пострадавшим в результате разрушения дамбы в Курагинском районе. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, на утро 22 октября в Курагинской районной больнице находятся девять человек с лёгкой и средней степенью тяжести.

24.mchs.gov.ru На месте прорыва дамбы

В Красноярске в краевой больнице находятся восемь человек. Их привезли в столицу края санавиацией 19−20 октября.

Всего стационарную помощь получил 21 человек, в том числе двоих выписали, двое отказались от госпитализации.

«Угрозы жизни у пациентов нет», — заверили в минздраве.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу технологического водоёма на реке Сейба. Затопило два временных общежития, в которых проживали рабочие артели. Погибли 15 человек, пострадали 44 человека, пропавшими без вести числятся пять человек. Возбуждено уголовное дело.