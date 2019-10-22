Дальнереченск, Приморский край, 22 октября, 2019, 06:17 — ИА Регнум. Дальнереченский суд избрал меру пресечения двум гражданам, подозреваемым в похищении людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следкома России по Приморью.

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Как стало известно, 17 октября 2019 года в Лучегорске двое мужчин насильно вывезли двух местных жителей в гаражный бокс, где избивали метаполовыми трубами, руками и ногами по различным частям тела, издевались и вымогали деньги. Потерпевших они удерживали в гараже до 18 октября, пока не вмешались сотрудники полиции.

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а его подельник на время следствия будет под домашним арестом. В отношении обоих фигурантов следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, ж» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение).

Как сообщало ИА REGNUM, трое подозреваемых в похищении человека были арестованы в Кургане, среди арестованных — одна девушка.