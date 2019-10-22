Новосибирск, 22 октября, 2019, 05:47 — ИА Регнум. Новосибирское предприятие «Сибавтобан» погасило почти 84 млн рублей задолженности по заработной плате перед работниками, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Ранее прокуратура Октябрьского района Новосибирска проверила исполнение трудового законодательства в организации. Проверка показала, что перед 896 работниками с декабря 2018 года по март 2019 года образовалась задолженность по зарплате на сумму более 83,7 млн рублей. Руководителю фирмы было внесено два представления: об устранении нарушений трудового законодательства и выплате работникам заработной платы и денежной компенсации. В отношении гендиректора общества и юридического лица возбуждены административные дела за «нарушение трудового законодательства» (ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ). В отношении гендиректора организации возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев» (ч.2 ст. 145.1 УК РФ). Сейчас организация полностью выплатила задолженность по заработной плате.