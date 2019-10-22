Вашингтон, 22 октября, 2019, 05:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается вывести страну из войн, однако Соединённые Штаты могут быть втянуты в новые конфликты, передаёт газета Politico.

U.S. Air Force Гроб, покрытый флагом США

«Я пытаюсь вывести нашу страну из войн, но мы также можем и втянуться в войны. Ок? Возможно нам придётся участвовать в войнах», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

При этом американский лидер отметил, что сегодня США «подготовлены лучше, чем когда-либо». «Если Иран что-либо сделает, они потерпят такой удар, как никогда прежде», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, если сочтёт это необходимым.

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