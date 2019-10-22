Новосибирск, 22 октября, 2019, 05:38 — ИА Регнум. Новосибирская область на первом месте среди регионов Сибирского федерального округа и на четвёртом среди всех субъектов России после Московской области, Санкт-Петербурга и Ульяновской области по производству пива, сообщает Новосибирскстат.

Kgbo Пивоваренный завод

На долю области приходится более 31% от общего объёма производства пива в целом по Сибири.

За девять месяцев 2019 года в Новосибирской области произведено 32 млн декалитров пива, кроме отходов пивоварения. Это, по данным органа статистики, на 1,5% (0,5 млн декалитров) больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.

На субъекты малого предпринимательства приходится 4,1% произведенного в регионе пива.

Напитки, изготавливаемые на основе пива, составляют 11,3% от общего количества производимого пива.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива. С этого времени в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в РФ.

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