Абакан, 22 октября, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Отрадно слышать, что в российской экономике всё в порядке, однако при этом хотелось бы видеть реальное улучшение жизни людей. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал хакасский экономист Евгений Мамаев, комментируя заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что в российской экономике всё благополучно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Вспоминается статья 7-я Конституции, где сказано, что «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Поэтому хотелось бы видеть не просто рост экономики, товарооборота и макроэкономических показателей, а реальное улучшение жизни людей, их благосостояния. Ведь прибыль может расти и за счёт уменьшения расходов на заработную плату. Но такой рост не в интересах людей. Будем надеяться, что улучшение показателей уже в ближайшее время положительно отразится и на доходах граждан нашей страны, позволит им покупать больше товаров и услуг», — отметил Евгений Мамаев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что в российской экономике всё благополучно. Об этом он заявил 21 октября в ходе заседания консультативного совета по иностранным инвестициям.

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«Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас всё в порядке: увеличивается объём промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне», — подчеркнул глава российского правительства.

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