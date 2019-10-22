Вашингтон, 22 октября, 2019, 05:44 — ИА Регнум. Встреча госсекретаря США Майка Помпео с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом состоится 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Kremlin.ru Митрополит Иларион (Алфеев)

«15:30 госсекретарь Помпео встречается с митрополитом Волоколамским Иларионом в Госдепартаменте», — говорится в сообщении.

Напомним, председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион по приглашению главы Антиохийской архиепископии в США архиепископа Нью-Йоркского, митрополита Северной Америки Иосифа принимает участие в торжествах по случаю 125-летия начала служения святителя Рафаила Бруклинского на Североамериканском континенте и 100-летия кафедрального собора Антиохийской архиепископии Северной Америки в Бруклине.

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