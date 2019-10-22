Красноярск, 22 октября, 2019, 04:42 — ИА Регнум. Спасатели 22 октября возобновили поисковые работы в районе прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

24.mchs.gov Поисково-спасательная операция в районе прорыва дамбы

До настоящего времени остаётся неизвестной судьба пяти человек. Накануне в поисках был задействован вертолёт Ми-8 регионального авиационно-спасательного центра МЧС, решение о дальнейшем использовании авиации пока не принято, отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 19 октября оказалась прорвана дамба технологического водоёма на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Поток глины, воды и камней затопил два временных общежития, в которых проживали рабочие артели, в результате чего погибли 15 человек, ещё более 40 человек пострадали.