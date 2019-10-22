Белфаст, Великобритания, 22 октября, 2019, 04:04 — ИА Регнум. В Северной Ирландии вступил в силу закон, легализующий однополые браки и аборты, сообщает телеканал Sky News.

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Соответствующие поправки были внесены в парламент Великобритании летом депутатами от Лейбористской партии Конором Макгинном и Стеллой Крэзи. Они были одобрены подавляющим большинством голосов.

Таким образом законодательство Северной Ирландии в этом вопросе было приведено в соответствие с остальной частью Великобритании.

Попытки североирландской Демократической юнионистской партии заблокировать принятие поправок остались безрезультатными.

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