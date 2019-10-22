Чистополь, Татарстан, 22 октября, 2019, 03:46 — ИА Регнум. В Чистопольском районе Татарии после жалоб местных жителей прокуратура провела расследование загрязнения реки Килёвки, чьи воды не только имели ненормативный цвет, но и не радовали запахом. Оказалось, что загрязнением реки занимается местный водоканал. Надзорная инстанция потребовала прекратить слив неочищенных канализационных стоков и наказать виновных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Загрязнение

В проверке участвовали специалисты минэкологии РТ. Сброс вод происходит в поселке Крутая Гора, входящем в городской округ. После анализа было установлено, что в реке есть «превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ». Главе АО «Чистополь-Водоканал» внесли представление. Он должен устранить нарушение и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Напомним, в августе 2019 года в Аксубаевском районе была обнаружена «молочная» река, от которой шла вонь. Оказалось, что причиной загрязнения Малой Сульчи стали стоки от местного завода.

Читайте также: Виновника появления «молочной» реки в Татарии выявили