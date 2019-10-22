Казань, 22 октября, 2019, 03:35 — ИА Регнум. В преддверии зимнего сезона, когда труд дворников особенно востребован, в столице Татарии дефицит специалистов этой профессии составляет почти 500 человек. Повышение зарплаты, предпринятое в Казани, немного остановило отток кадров, но не закрыло проблему. Об этом заявил председатель комитета ЖКХ исполкома города Дмитрий Анисимов.

Nina Дворник

По его словам, анализ штата управляющих компаний показал, что с ростом объёмов работы и ухудшением погоды численность работников снижалась. Среди причин этого явления он назвал низкую зарплату. После детального изучения вопроса была сделана экспертиза действующих тарифов, и с 1 июля жилищные услуги подорожали, в том числе вырос платеж на уборку двора, что позволило поднять средний уровень зарплат дворников до 20 тыс. рублей (на 18%). Отток кадров это остановило, но укомплектовать штаты все равно не вышло — нехватка дворников составляет около 500 человек.

Чтобы казанские дворы зимой не занесло снегом, решено задействовать средства малой механизации, которых на сегодня 163 единицы. Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что «при дефиците рабочих рук средства малой механизации, которые используют дорожные службы для содержания дорог первой, второй и третьей категории, помогут».

Как сообщает ИА REGNUM, именно дворники в зимний период отвечают за уборку труднодоступных мест во дворах жилых домов, борьбу с оледенением лестниц и мест, куда не пройдут средства механизации. Есть риск, что уже в этом сезоне казанцы ощутят нехватку дворников на себе.