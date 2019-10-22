Ла-Пас, 22 октября, 2019, 03:31 — ИА Регнум. Экс-президент Боливии Карлос Меса отказался признать возможную победу действующего боливийского президента Эво Моралеса в первом туре выборов. Об этом кандидат заявил в ходе общения с журналистами, трансляция которого велась на Facebook.

Sebastian Baryli Эво Моралес

«Мы не признаем итоги выборов, которые являются результатом махинаций», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября были обработаны 83% бюллетеней по итогам выборов президента в Боливии. Согласно данным по результатам подсчета, действующий президент Эво Моралес набирает 45,28% голосов. Его соперник — Карлос Меса — набрал 38,16% голосов.