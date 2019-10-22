Оттава, 22 октября, 2019, 03:22 — ИА Регнум. Правящая Либеральная партия Канады, которую возглавляет премьер-министр страны Джастин Трюдо, лидирует на парламентских выборах. Об этом свидетельствуют первые данные, опубликованные Избирательной комиссией Канады.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

Первые данные появились с избирательных участков из Атлантической Канады, где голосование уже завершилось. В настоящее время большинство голосов избиратели отдали за Либеральную партию. На втором месте идут консерваторы, на третьем — Новая демократическая партия. На большей части Канады избирательные участки пока не закрылись, голосование продолжается.

Напомним, 21 октября в Канаде стартовали 43-е парламентские выборы. По итогам голосования канадцы выберут партию, которая будет представлять их интересы в палате общин. Лидер победившей партии займет должность премьер-министра Канады.