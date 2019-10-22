Москва, 22 октября, 2019, 03:04 — ИА Регнум. Спрос на бензин в России в 2019 году продолжил снижаться после небольшого роста годом ранее. Об этом 22 октября пишет газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет» и агентства «Аналитика товарных рынков».

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

По оценкам экспертов, за период с января по сентябрь суммарное потребление бензина в стране сократилось почти на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом показатель улучшил неожиданный подъём спроса в августе, тогда как по состоянию на июль снижение составляло 1,4%.

Опрошенные изданием аналитики отметили, что это первое столь значительное снижение показателя после 2015 года, когда падение спроса составило 1,9%. В последующие годы. В 2016 году спрос понизился на 0,4%, в 2017 году — на 0,3%, а в 2018 году — вырос на 0,4%.

Снижение спроса на бензин специалисты связывают с падением потребительской активности россиян, а также постепенным переходом автовладельцев на более дешевый газ.

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