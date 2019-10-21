Красноярск, 22 октября, 2019, 02:39 — ИА Регнум. Следствие признало 29 человек потерпевшими по уголовному делу о прорыве дамбы в Красноярском крае. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба главного следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии.

24.mchs.gov.ru Прорыв дамбы

«В настоящее время следователями допрошено 185 свидетелей и очевидцев произошедшего, проведены обыски в офисах золотопромышленной артели, осуществлено семь осмотров места происшествия, в том числе с помощью квадрокоптера и вертолёта, потерпевшими признаны 29 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователями также были изъяты документы и электронные носители информации в контролирующих органах, назначено и проводится пятнадцать экспертиз. По данным СК, на данный момент родственниками опознаны тела четырнадцати погибших рабочих.

Напомним, в ночь на 19 октября оказалась прорвана дамба технологического водоёма на реке Сейба. Поток глины, воды и камней затопил два временных общежития, в которых проживали рабочие артели. В результате погибли 15 человек, судьба ещё пятерых остаётся неизвестна. Различные травмы получили 44 человека, восемь из них остаются в больнице.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».