Ханой, 22 октября, 2019, 09:26 — ИА Регнум. 21 октября министр образования и подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фунг Суан Ня принял участие в торжественной церемонии открытия фестиваля студенческих стартапов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Вьетнам

По сообщению вьетнамского новостного издания, инициатива по проведению такого фестиваля принадлежит правительству СРВ. Так, по мнению членов правительства, государство способствует развитию студенческих проектов, многие из которых крайне перспективны. В рамках фестиваля студенты высших учебных заведений Вьетнама буду представлять свои проекты. Всего на фестивале будет представлено лишь 68 проектов, которые были отобраны жюри.

Как отметил во вступительной речи министр образования и подготовки кадров Фунг Суан Ня: «Главная цель проведения фестиваля — стимулировать интерес студентов к созданию собственных проектов».