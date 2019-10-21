Москва, 22 октября, 2019, 02:43 — ИА Регнум. Первый футбольный турнир «Евразия» среди юношеских команд (2003 г. р.), посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартует в Москве на стадионе «Лужники» 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета турнира.

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С 22 по 24 октября на футбольных полях № 3, 4, 7, 9 стадиона «Лужники» пройдут отборочные игры в группах турнира.

В турнире примут участие команды городов-героев и городов воинской славы России, СНГ, ЕАЭС и ШОС. Среди участников также команды Сирии и Ливана.

25 октября команды — участницы турнира примут участие в возложении венков к Могиле Неизвестного Солдата и Вечному огню в Александровском саду.