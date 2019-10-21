Москва, 22 октября, 2019, 02:30 — ИА Регнум. Впервые Соединенные Штаты угрожают нанести удар по союзнику из НАТО, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Дядя Сэм угрожает

«Из невиданного: по словам Помпео, при необходимости Трамп готов к военным действиям против Турции (!). Ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО. Похоже на риторику. Сегодня слушал в Стамбуле Эрдогана, глав МИД и обороны Турции. Вряд ли их удастся устрашить», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности американского лидера Дональда Трампа приступить к военным действиям против Турции в случае необходимости. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты все же «предпочитают мир войне».