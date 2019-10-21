Лондон, 22 октября, 2019, 02:19 — ИА Регнум. Правительство Великобритании направило в парламент на обсуждение новый законопроект по Brexit, основанный на новом соглашении об условиях выхода страны из состава ЕС, достигнутом 17 октября, передает телеканал Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Сообщается, что вечером 21 октября депутаты британского парламента уже приступили к первому чтению 110-страничного законопроекта. Правительство дало палате общин всего три дня на рассмотрение документа. В случае его одобрения, законопроект поступит в палату лордов, а затем будет передан на подпись королеве. Газета Financial Times предполагает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон имеет все шансы провести этот законопроект через парламент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сделка по условиям Brexit была одобрена британским правительством и руководством Евросоюза. Однако соглашение не принял парламент Великобритании на заседании 19 октября.