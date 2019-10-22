Ханой, 22 октября, 2019, 09:56 — ИА Регнум. 21 октября во Вьетнаме состоялась конференция по итогам экономического развития страны в течение 2019 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», на открытии конференции со вступительным словом выступил премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук.

В своей речи Нгуен Суан Фук отметил, что современное состояние международных отношений отличается нестабильностью и негативной динамикой. Однако, несмотря на сложные условия, Вьетнам смог добиться поставленных целей. Так, Вьетнам сохранил высокие темпы роста ВВП на уровне 6,8%, занял 8-е место в списке лучших экономик мира, превзойдя результаты прошлого года на 15 позиций. Вьетнам также поднялся на 10 позиций в списке наиболее конкурентоспособных экономик.