Лима, 22 октября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. В Перу неолиберальная партия «Народная сила» решила участвовать во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 26 января. Об этом сообщает перуанское агентство El Comercio.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Решение было принято Политическим комитетом и делегатами партии по результатам съезда. В партии также сообщили, что внутренняя процедура выбора кандидатов в Конгресс будет осуществляться через делегатов провинциальных комитетов.

Дата окончания регистрации кандидатов в депутаты парламента — 18 ноября. К этому сроку «Народная сила» планирует составить финальный список своих выдвиженцев.