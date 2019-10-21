Кито, 22 октября, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Эквадор восстановил прежний объем добычи нефти после прекращения массовых беспорядков в стране, сообщает пресс-служба эквадорского министерства энергетики.

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

«После возобновления работы на нефтяных месторождениях в Амазонии… национальная добыча нефти восстановилась, достигнув сегодня 527 459 баррелей нефти в день», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября добыча нефти в Эквадоре сократилась более чем в два раза. Причиной тому стали массовые беспорядки в стране, а также блокировка протестующими нефтедобывающих предприятий страны.