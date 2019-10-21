Вашингтон, 22 октября, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Пентагон разрабатывает план полного вывода американских войск из Афганистана на случай соответствующего приказа президента США Дональда Трампа, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в минобороны Соединенных Штатов.

U.S. Army Американские солдаты в Ираке

По их данным, соответствующее решение может быть принято «в ближайшие недели». На этот случай американское оборонное ведомство и готовит план эвакуации своего военного контингента в Афганистане. Источники не исключают, что приказ может поступить неожиданно, как это было в Сирии. При этом один из источников утверждает, что действия Трампа по выводу войск из Сирии могут быть «генеральной репетицией» вывода военнослужащих армии США из Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил о сокращении численности американских вооруженных сил в Афганистане. По его словам, за прошедший год Пентагону удалось сократить численность военнослужащих на 2000 человек.