Брюссель, 22 октября, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Изучить историю Сталинградской битвы, а не закупать обмундирование для боевых действий при морозах до минус 40 посоветовало альянсу постпредство России при НАТО. Об этом говорится на странице постпредства в Twitter.

Бойцы 95-й стрелковой дивизии в день окончания боёв в Сталинграде. 1943

«Заявка Агентства по закупкам НАТО на снежные камуфляжи (78 000 комплектов) и одежду для холодной погоды (€70 млн) — для зимних операций при — 40 °C. Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Возможно, стоит закупить книги по истории Второй мировой войны, про Сталинград?» — говорится в сообщении.

К сообщению прилагаются сканы с сайта Агентства НАТО по закупкам, из которых следует, что такой заказ действительно размещается.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, НАТО последовательно наращивает свои арктические возможности, хотя и декларирует при этом желание избежать излишнего обострения отношений с РФ. Важнейшим вопросом, волнующим США и НАТО, является статус Северного морского пути.

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