22 октября президент России Владимир Путин встречается с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом . По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова , темой встречи в Сочи станет ситуация на Ближнем Востоке, в частности, стороны обсудят проводимую Анкарой военную операцию в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM , 17 октября США и Турция договорились о приостановке операции против курдских отрядов на 120 часов. Пять суток паузы истекают вечером 22 октября. Путин и Эрдоган обсудят, как будет развиваться ситуация дальше.

Кроме того, на переговорах планируется обсудить двусторонние отношения между Россией и Турцией.

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Пресс-конференция Путина и Эрдогана по итогам переговоров в Сочи состоится в резиденции «Бочаров ручей».

Сообщается, что на неё аккредитовались 68 российских и 70 иностранных журналистов.

На пресс-конференцию, которая состоятся 22 октября после переговоров президентом России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, аккредитовались 68 российских и 70 иностранных журналистов.

Турции нужно «приемлемое решение» по созданию зоны безопасности в Сирии.

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В Сочи повсеместно усилены меры безопасности. Как сообщало ИА REGNUM , 22 октября президент РФ Владимир Путин начинает целую серию переговоров, которые состоятся в городе.

Подробности в материале: Эрдоган рассказал о планах обсудить с Путиным в Сочи обстановку в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в том числе ситуацию в Сирии. Об этом Эрдоган рассказал 22 октября на пресс-конференции в Анкаре.

Государственный секретарь США Майк Помпео выступил с беспрецедентным заявлением в адрес Турции «Мы предпочитаем мир войне. Но в случае события, при котором понадобятся военные действия, президент США Дональд Трамп полностью готов их предпринять», — заявил госсекретарь. Заявление Помпео прозвучало и, видимо, не случайно накануне встречи в Сочи президентов Путина и Эрдогана. Турецкий лидер «повелся» на это. Он заявил, что часть безопасной зоны, которую Анкара стремится создать на севере Сирии, находится под контролем поддерживаемого Россией сирийского правительства, и «Анкара будет осуществлять свой собственный план, если предстоящая встреча с российским коллегой не принесет ожидаемых результатов». Иначе говоря, Анкара на словах демонстрирует готовность вступить в конфронтацию как с США, так и Россией.

По имеющейся информации, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пока ещё не прилетел в Сочи.

Об этом : В Кремле поделились ожиданиями от предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи будут сложными и небыстрыми, заявил 22 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Так, газета Hurriyet отметила, что Москва «стремится сблизить Турцию и Сирию и выстроить между ними механизм защиты границ». Разрушить стены между Анкарой и Дамаском, пишет издание, помогают усилия российского лидера. При этом отмечается и необходимость для Анкары пойти на диалог с Дамаском. На это указывает газета Hurriyet Daily News . В статье отмечается, что Турции «пора проснуться и увидеть реальность: у нее нет другого способа вылезти из этих зыбучих песков кроме сотрудничества с Дамаском».

В Турции возлагают большие надежды на встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана , которая состоится в Сочи сегодня, 22 октября. Публикации на эту тему накануне визита турецкого лидера в Россию появились во многих ведущих турецких газетах и на новостных порталах.

Вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи прилетели глава МИД Мевлют Чавушоглу и министр национальной обороны Хулуси Акар .

Об этом: Эрдоган с тремя министрами Турции прибыл в Сочи

В состав делегации, с которой президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи, помимо трёх министров вошли глава управления по связям администрации президента, пресс-секретарь президента, заместитель председателя и пресс-секретарь «Партии справедливости и развития».

Появилась информация, что пресс-конференция Путина и Эрдогана начнётся не ранее 16:00 мск.

Читайте подробнее: В Кремле переадресовали Турции вопрос о продлении перемирия в Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал Турции вопрос о том, продолжится ли договоренность Вашингтона и Анкары о прекращении огня в Сирии.

Об этом: Путин на встрече с Эрдоганом оценил ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи оценил ситуацию в Сирии.

Журналисты ожидают важные заявления по итогам переговоров Путина и Эрдогана.

«Какую погоду специально для вас включил», — сказал президент России Владимир Путин , приветствуя Эрдогана.

Читайте подробнее: Путин побеседовал с Эрдоганом с глазу на глазу

Сегодня, 22 октября, после переговоров в широком формате, которые в Сочи провели президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган главы государств побеседовали в формате тет-а-тет, без делегаций. Кадры со встречи показали в эфире « России 24 ». На встрече помимо лидеров двух стран присутствовали только переводчики.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на открытой для прессы части переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, поблагодарил российского лидера и отметил, что верит в пользу переговоров для Сирийского региона, переживающего сегодня критические дни.

Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи длятся уже более трех часов вместо запланированных 2,5 часа.

17:16

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сломал стабильность, которая только начала складываться в Сирии, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

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Подробности в материале: Эрдоган в Сирии создал сложную ситуацию и сам в ней запутался — Делягин

17:23 Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своей встречи в Сочи не касались вопросов продажи Анкаре российских боевых самолётов, сообщил 22 октября журналистам руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Ранее вопрос о возможной покупке Турцией российских истребителей Су-35 и Су-57 активно обсуждался в СМИ после того, как президент Турции лично осматривал новейший российский истребитель пятого поколения. Напомним, переговоры Путина и Эрдогана, проходящие в Сочи, главным образом касаются ситуации в Сирии. Перед началом этой встречи Владимир Путин назвал обстановку в Сирии острой и выразил надежду на положительное влияние высокого уровня российско-турецких отношений сыграет на её урегулирование.

18:01 С президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом [kremlin.ru]

19:02 Переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи длятся уже пять часов, и часть вопросов президенты решают, удаляя всех остальных членов делегаций, сообщает 22 октября источник в окружении главы российского государства. По его информации, в определённый момент Владимир Путин и Реджеп Эрдоган закрылись в переговорной комнате один на один и лишь спустя некоторое время пригласили других членов делегации. Напомним, основная тема встречи президентов России и Турции — ситуация на северо-востоке Сирии и турецкая военная операция «Источник мира».

19:41 Переговоры президент Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи длятся уже шесть часов. Об этом: Путин и Эрдоган ведут переговоры по Сирии уже шесть часов

19:49 Началась пресс-конференция президента России и Турции по итогам переговоров.

19:56 Россия с пониманием относится к решению Турции по операции на границе Сирии, однако важно не допустить, чтобы ситуацией воспользовались террористические силы в регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент РоссииВладимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом ТурцииРеджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. «Господин Эрдоган дал подробные разъяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции вдоль границ с Сирией. Мы уже не раз отмечали, что с пониманием относимся к стремлении Турции предпринять шаги, чтобы надёжно гарантировать свою национальную безопасность», — заявил Путин. Читайте далее: Турецкой операцией в Сирии не должны воспользоваться террористы — Путин

19:56 Россия с пониманием относится к решению Турции по операции на границе Сирии, однако важно не допустить, чтобы ситуацией воспользовались террористические силы в регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент РоссииВладимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом ТурцииРеджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. «Господин Эрдоган дал подробные разъяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции вдоль границ с Сирией. Мы уже не раз отмечали, что с пониманием относимся к стремлении Турции предпринять шаги, чтобы надёжно гарантировать свою национальную безопасность», — заявил Путин. Читайте далее: Турецкой операцией в Сирии не должны воспользоваться террористы — Путин

19:56 Россия с пониманием относится к решению Турции по операции на границе Сирии, однако важно не допустить, чтобы ситуацией воспользовались террористические силы в регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. «Господин Эрдоган дал подробные разъяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции вдоль границ с Сирией. Мы уже не раз отмечали, что с пониманием относимся к стремлении Турции предпринять шаги, чтобы надёжно гарантировать свою национальную безопасность», — заявил Путин. Читайте далее: Турецкой операцией в Сирии не должны воспользоваться террористы — Путин

19:56 Россия с пониманием относится к решению Турции по операции на границе Сирии, однако важно не допустить, чтобы ситуацией воспользовались террористические силы в регионе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент РоссииВладимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом ТурцииРеджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. «Господин Эрдоган дал подробные разъяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции вдоль границ с Сирией. Мы уже не раз отмечали, что с пониманием относимся к стремлении Турции предпринять шаги, чтобы надёжно гарантировать свою национальную безопасность», — заявил Путин. Читайте далее: Турецкой операцией в Сирии не должны воспользоваться террористы — Путин

20:00 Турецкая сторона поддерживает подход России по сирийскому вопросу, который предполагает соблюдение суверенитета Сирии и её территориальной целостности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. «Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом на наш взгляд можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны», — заявил Путин. Подробности в материале: «Турецкие партнёры разделяют подход России по Сирии» — Путин

20:03 Необходимо создать условия для широкого диалога между правительством Сирии и курдами, проживающими на северо-востоке Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. «Нужно запустить широкий диалог между правительством Сирии и курдами, проживающими на северо-востоке Сирии. Очевидно, что именно в рамках такого инклюзивного диалога могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа — курдов как неотъемлемой части многонационального сирийского народа», — заявил Путин. Читайте подробнее: Нужен инклюзивный диалог между правительством Сирии и курдами — Путин

20:05 Президент Российской Федерации Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что турецкий лидер дал исчерпывающие объяснения, касающиеся целей и задач турецкой военной операции в Сирии «Источник мира». Читайте также: Эрдоган дал объяснения по операции «Источник мира» в Сирии — Путин

20:11 Конституционный комитет будет запущен 29−30 октября в Женеве в рамках мирного политического процесса в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. «Обсудили и дальнейшие шаги по продвижению мирного политического процесса в Сирии, который сами сирийцы при содействии Организации Объединённых Наций будут вести в рамках конституционного комитета», — заявил Путин. Читайте также: Турецкая операция не помешает мирному процессу в Сирии — Путин

20:12 Решения, необходимые для выхода из ситуации, сложившейся в Сирии, найдены, заявил 22 октября президент России Владимир Путин по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. По словам Владимира Путина, присутствие иностранных военных на территории Сирии должно быть прекращено, а территориальная целостность страны сохранена. Владимир Путин пояснил, что более подробная информация о принятых решениях будет обнародована позднее.

20:14 Президент Российской Федерации Владимир Путин вновь заявил, что все иностранные вооруженные формирования в итоге должны быть выведены с территории Сирийской Арабской Республики, если они находятся там незаконно. Читайте также: Сирия должна быть свободна от военного иностранного присутствия — Путин

20:16 Сирийским беженцам необходимо активно помогать возвращаться на родину, в том числе для облегчения социально-экономической нагрузки стран, их принявших. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. «Считаем необходимым и далее помогать сирийским беженцам вернуться на родину, что позволит заметно облегчить бремя социально-экономической нагрузки, которую несут страны, согласившиеся принять сирийцев. Конечно, включая и прежде всего Турецкую Республику», — заявил Путин. Читайте также: Путин призвал помогать сирийским беженцам вернуться на родину

20:23 Лидеры Турции и России обсудили детали двустороннего сотрудничества. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. «Воспользовались встречей сегодня, чтобы обсудить и текущие вопросы двухстороннего сотрудничества. Мы с удовлетворением констатировали растущий товарооборот — в прошлом году он вырос на 16%. Мы обменялись мнениями по поводу того, как нам нужно действовать в ближайшее время и выразили уверенность, что дальнейшему росту торговых обменов будет способствовать реализация межправсоглашения о расчётах и платежах в национальных валютах, которое было подписано в начале октября», — заявил Путин. Читайте также: Путин и Эрдоган обсудили расширение приёма в Турции российской карты «Мир»

20:24 Владимир Путин с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в Россию с рабочим визитом kremlin.ru

20:26 Реджеп Тайип Эрдоган kremlin.ru

20:27 Владимир Путин kremlin.ru

20:27 Меморандум о взаимопонимании в вопросах сирийского урегулирования между Россией и Турцией согласован 22 октября в ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи. Стороны признали важность сохранения территориальной целостности Сирии при обеспечении интересов национальной безопасности Турции. «Зона безопасности» глубиной 32 км вдоль турецкой границы, на создании которой настаивала Анкара, будет сохранена. Вывод курдских отрядов за пределы этой зоны будут контролировать совместные патрули Сирии и России, начиная с 23 октября. На удалении 10 км от границы Турции патрулирование будет производиться совместно российскими и турецкими военными

20:28 «…Существующий статус-кво будет сохранен».

20:31 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его стране вовсе не нужны какие-то территориальные приобретения за счет Сирийской Арабской Республики. Об этом: Турция не собирается аннексировать часть Сирии — Эрдоган

20:31 Турция продолжит укреплять военное и экономическое сотрудничество. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Развитие работы по расчётам и платежам в национальной валюте — не так давно мы подписали соответствующий документ. Я считаю, что это очень важный шаг в направлении достижения нашей цели в товарообороте 100 млрд долларов», — заявил Эрдоган. Об этом: Эрдоган прокомментировал поставки С-400 в Турцию

20:39 Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что турецкая военная операция «Источник мира» на северо-востоке Сирийской Арабской Республики прекращается. Об этом: Турецкая военная операция «Источник мира» завершена — Лавров

20:44 Турция не собирается притязать на сирийские территории, и единственной целью операции на границе служит ликвидация террористических сил, а также возвращение беженцев на родину. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. «Сегодня с уважаемым президентом в основном затронули все события, связанные с операцией «Источник мира». Я широко проинформировал его. Основной задачей этой операции является ликвидация террористической организации РПК и обеспечение возвращения сирийских беженцев», — заявил Эрдоган. Подробности в материале: Эрдоган пояснил смысл турецкой операции в Сирии

20:44 Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после личных переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи провел совместную с российским лидером пресс-конференцию, на которой заявил: «Все террористы Отрядов народной обороны, находящиеся в Телль-Рифате и Манбидже, вместе со своим оружием покинут регион». Читайте также: Эрдоган: мы с Россией будем патрулировать зону безопасности

20:46 Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после личных переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи провел совместную с российским лидером пресс-конференцию, на которой заявил: «Мы страна, которая на протяжении 8,5 года раскрыла свои объятия перед 3,65 млн сирийских беженцев, 350 тыс. которых — курды. Теперь нам нужно предпринять шаги, которые облегчат тоску наших братьев по родине». Подробности в материале: Эрдоган: мы с Путиным подписали историческое соглашение

20:47 Турция ожидает больших результатов от деятельности констуционного комитета по Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. «Во имя обеспечения стабильности и мира на территории Сирии и в Астанинском формате, и всех остальных форматах мы делаем очень большие шаги. Совместными усилиями очень много решений (достигнуто), в том числе нужно подчеркнуть здесь Сочинское соглашение», — заявил Эрдоган. Читайте подробнее: Ждём от Конституционного комитета большой политический вклад — Эрдоган

20:48 Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган kremlin.ru

20:48 Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган после личных переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи провел совместную с российским лидером пресс-конференцию, на которой заявил: «Мы ждём, что сирийский конституционный комитет откроет дорогу политическим изменениям в соответствии с законными и правомерными ожиданиями сирийцев». Подробности в материале: Эрдоган: мы рады видеть затишье под Идлибом

20:50 23 октября курдские силы должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны от границы с Турцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. «Начиная с завтрашнего дня, будем осуществлять наш проект. На протяжении 150 часов все террористы YPG (силы самообороны курдов) и тяжёлые вооружения будут отодвинуты на 30 километров вглубь и будут ликвидированы», — заявил Эрдоган. Об этом: Эрдоган пояснил планы Турции по борьбе с курдскими формированиями

20:51 Обеспечением отвода курдских отрядов от границы Сирии с Турцией будут заниматься военная полиция России и пограничная служба Сирийской Арабской Республики, сообщается в российско-турецком меморандуме, принятом 22 октября в Сочи. С полудня 23 октября военная полиция РФ и погранслужба Сирии начинают обеспечение отвода всех курдских вооружённых формирований на 30 км от границы с Турцией. На этот процесс в меморандуме отводится 150 часов. Отсчёт времени должен начаться в 12:00 23 октября.

20:59 Телеграм-каналы запестрели сообщениями: Путин прекратил войну в Сирии… Реджеп Эрдоган уехал из резиденции президента России в аэропорт.

21:06 Заявления для прессы по итогам российско-турецких переговоров kremlin.ru

21:16 Шойгу — журналисту, наступившему на лист с текстом Меморандума: «Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму»…

21:26 По сути именно президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могли сегодня продемонстрировать, что классическая дипломатия жива, и весьма разные страны в очень трудной ситуации могут найти выход, который в той или иной мере устроит всех, и который опирается на понимание и учёт интересов всех сторон, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв. «Оба лидера этой возможностью с блеском воспользовались, и мы имеем непростую, но крайне важную договорённость о введении с завтрашнего дня на сирийско-турецкую границу со стороны Сирии подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы», — отметил сенатор. Об этом: Косачёв оценил триумф дипломатии Путина и Эрдогана и провал политики угроз

21:29 Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заявил, что меморандум о взаимопонимании между РФ и Турцией по ситуации в Сирии подписан лидерами двух стран и вступит в силу завтра, 23 октября, в полдень по московскому времени. Об этом: Соглашение России и Турции по Сирии начнет действовать 23 октября — Шойгу

21:33 Результаты переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана превзошли все ожидания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «Можно констатировать, что Россия и Турция вступили в принципиально новый этап своего сотрудничества в Сирии, заявив если не о тождестве, то о максимальном учете интересов друг другу, и, прежде всего, интересов самой Сирии», — сказал Клинцевич. Читайте подробнее: Клинцевич: Россия и Турция вступили в новый этап сотрудничества по Сирии

21:35 Заявления для прессы по итогам российско-турецких переговоров kremlin.ru

21:36 Присутствующих сейчас в Сирии сил военной полиции РФ для патрулирования у турецкой границы пока достаточно, заявил 22 октября министр обороны России Сергей Шойгу по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению главы военного ведомства, может потребоваться дополнительная техника, так как зона патрулирования включает довольно обширные территории. Кроме того, Сергей Шойгу отметил, что в ряде регионов Сирии налаживается мирная жизнь и скоро они смогут обойтись без присутствия российской военной полиции. «Если говорить по задачам сегодняшнего дня, их достаточно. Если говорить о будущем, то у нас есть ряд территорий, которые уже в силу налаживания нормальной мирной жизни в этом не нуждаются», — сказал Сергей Шойгу.

22:05 В Госдуме отметили успех переговорного процесса президентов России и Турции, передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября. «Итоги многочасовой встречи Путина и Эрдогана, по сути, дают ключи к развязке самых непростых узлов в сирийском урегулировании. Москва еще раз доказала свою роль ключевого посредника в разрешении самых сложных региональных и мировых проблем. Достигнуты важнейшие договоренности, которые позволят предотвратить гибель мирных граждан, сохранить территориальную целостность Сирии и продолжить борьбу с международным терроризмом», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Читайте подробнее: В Госдуме оценили дипломатическую победу Путина и Эрдогана

22:22 Президент России Владимир Путин проинформировал президента Сирии Башара Асада по телефону о положениях меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Асад заявил о своей полной поддержке результатов работы, а также о готовности сирийских пограничников совместно с российской военной полицией выйти на границу.

22:31 Достигнутые президентами России и Турции договоренности — это политическая победа России и Сирии и поражение курдов и США, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя заявления Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Читайте подробнее: Победа России и Сирии, поражение курдов и США: о решениях Путина и Эрдогана

22:35 Подписанный в итоге всеобъемлющего диалога лидеров России и Турции Меморандум о взаимопонимании станет «дорожной картой» для перевода конфликтной ситуации на турецко-сирийской границе к этапу мирных переговоров. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). «Целью является не только достижение устойчивого перемирия, но и предотвращение распространения террористов на другие территории», — подчеркнул парламентарий. Россия вносит конструктивный тон в процесс урегулирования турецко-курдского конфликта. Читайте также: В Госдуме приветствовали меморандум Турции и России по Сирии

22:44 Российско-турецкие переговоры kremlin.ru