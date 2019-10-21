Москва, 22 октября, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации в ходе рабочей встречи с вице-премьером России Ольгой Голодец призвал помочь в продвижении российского документального кино. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ольга Голодец

Напомним, что 17 октября Путин побывал во ВГИКе и провел встречу с руководством высшего учебного заведения, студентами и выдающимися выпускниками. В ходе разговора одна из выпускниц ВГИКа выразила мнение, что документальное кино в России «умирает», и практически не производится качественных проектов.

На встрече с Голодец Путин поручил вице-премьеру обсудить проблему документального кино и заняться ею.

Российский лидер отметил, что в документальных фильмах можно отображать достижения, какие-то проблемы, о которых нужно ставить вопросы и многое другое.